Национальный банк Украины принял постановление, согласно которому киевский банк "Аркада", 6 августа попавший в число проблемных, причисляется к категории неплатежеспособных. Это первая временная администрация в 2020 году.

Постановление правления НБУ под номером 541-рш/БТ от 25 августа 2020 года появилось на сайте регулятора.

К 1 июля "Аркада" по размеру общих активов (1,902 млрд грн) занимал 45-е место среди 75 действовавших в Украине банков. И вот без малого два месяца спустя правление Нацбанка решило признать его неплатежеспособным "в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня". Как отметили в НБУ, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка в столице по адресу ул. Ольгинская, 3. Банк предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

"НБУ, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", – сообщил регулятор.

Нацбанк отметил, что более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тысяч лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тысяч грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 285 млн грн.

В НБУ акцентировали внимание на том, что вывод финучреждения с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

14 и 17 августа на сайте банка сообщалось, что финучреждение не продавало главный офис третьим лицам, несмотря на распространенную об этом в социальных сетях информацию.

Банк пояснял, что летом 2019 года его застройщик, который является заказчиком строительства жилкомплексов "Патриотика" и "Патриотика на озере", исчерпал все возможности для финансирования строительства этих комплексов, а из-за давления на него со стороны Киевсовета и КГГА привлечение средств от инвесторов полностью остановилась.

В связи с отсутствием ликвидного обеспечения для получения кредита застройщик обратился к банку "Аркада" с просьбой выступить имущественным поручителем по кредиту. Так, в сентябре 2019 года этот застройщик привлек заем на финансирование строительства жилых домов, по которому банк "Аркада" выступил поручителем и предоставил в залог здание головного офиса.

В результате несвоевременного обслуживания долга застройщиком кредитор обратил взыскание на предмет залога, в связи с чем здание перешло в формальное владение кредитора. Вместе с тем кредитор не имеет целью владеть зданием банка, отметил банк, уточнив, что сейчас стороны утверждают юридические формальности по оформлению документов для проведения реституции.

Банк также отметил, что принимая решение выступить поручителем, он рассчитывал, что Киевсовет и КГГА возместят застройщику 365 млн грн, которые тот вложил в строительство большой котельной и инженерных сетей за пределами строительной площадки, однако город до сих пор не выполнил свои обязательства.

В банке ожидают решения соответствующих вопросов и восстановления записи в Государственном реестре прав на собственности банка "Аркада" на здание главного офиса в ближайшее время.

АКБ "Аркада" был создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

Как писала "Страна" в конце 2019 года, в текущем году Нацбанк планировал проверить больше половины украинских банков.

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