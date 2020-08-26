Святослав Пискун, объяснявший свою отставку с должности внештатного советника Ирины Венедиктовой борьбой разных групп влияния в Офисе генерального прокурора, назвал новую причину ухода.

Об этом он написал в закрытой прокурорской группе в Фейсбуке.

Отвечая на выпады своего старого оппонента по Генпрокуратере и бывшего зама генпрокурора Николая Гарника, Пискун написал, что ушел сам из-за того что Совет юристов, который он возглавляет, судится с Офисом генпрокурора из-за перерасчета пенсий бывшим прокурорским работникам.

Пискун решил покинуть пост советника Венедиктовой, чтобы не было конфликта интересов.

Как писала "Страна", о том, что Венедиктова уволила Пискуна с должности своего советника, стало известно 25 августа.

В этой должности Пискун успел пробыть меньше месяца - с 30 июля.