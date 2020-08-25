В Хорватии, где нынешним летом отдыхали нардеп Илья Кива с ребенком и брат мэра Кличко, фиксируют рост случаев заражения коронавирусом из-за иностранных туристов.

Об этом сообщает издание Balkaninsight.

"В первой декаде августа число новых заражений было стабильным и не превышало в среднем 100 в день. На прошлой неделе оно начало увеличиваться, в понедельник стране было выявлено 136 случаев. В результате Австрия, Великобритания и Словения внесли Хорватию в "красный" список стран, небезопасных для поездок", - пишет портал.

Издание сообщает, что власти Германии предупредили о небезопасности поездок в Шибеник и Далмацию, а Великобритания с 22 августа ввела 14-дневный карантин для возвращающихся из Хорватии. "Эти страны дают большую часть иностранного турпотока, приезжающего в балканскую страну", - сообщает издание.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берос заявил, что рост числа заражений - следствие того, что Хорватия открыта для туризма. В то же время в правительстве утверждают, что изменения в статистике связаны только с увеличением объема тестирования.

Всего в Хорватии заразились 8,3 тыс. человек, 173 скончались.

Напомним, Хорватия продлила действие ограничений на въезд украинцев в страну до 15 августа.