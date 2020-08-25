Шевченковский районный суд Киева после совещания вынес решение относительно рассмотрения по существу дела по обвинению Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Суд постановил, что рассматривать его будет суд присяжных 4 сентября.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Назначить судебное рассмотрение судом присяжных на 12 часов 4 сентября", - сказано в определении суда.

Ранее на заседании защита Антоненко передала суду целый список жалоб на действия следствия и прокуратуры. Они касались разных этапов дела: задержания, проведения негласных следственных действий и продления сроков содержания. Также адвокаты просили суд проверить доказательства вины, предоставленные следствием, и рассмотреть вопрос изменения меры пресечения, ссылаясь на то, что его можно решить на подготовительном заседании.

В связи с заявлением многочисленных жалоб суд сделал замечание адвокатам: мол, те затягивают рассмотрение с помощью вопросов, не касающихся предмета рассмотрения на подготовительном заседании.

Защита Кузьменко ходатайствовала перед судом о рассмотрении дела по существу судом присяжных, а также о допросе свидетелей из числа высокопоставленных лиц.

Прокурор отметил, что считает жалобы защиты подозреваемых преждевременным и полагает возможным назначение слушания по существу.

Суд разъяснил подозреваемым их право просить о рассмотрении дела по существу судом присяжных, поскольку инкриминируемые им преступления предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Все подозреваемые сказали, что они согласны на суд присяжных. После заслушивания всех участников процесса около 18:00 суд удалился в совещательную комнату.

Как сообщала "Страна", 24 августа под Офисом генпрокурора радикалы поставили палатки и потребовали освободить всех подозреваемых в убийстве Шеремета.

Мы также писали, что 16 июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Кузьменко, оставив ее под стражей до 13 сентября.