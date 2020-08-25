Укрзализныця вводит военизированную охрану. Первый в списке - поезд "Киев-Мариуполь", где избили журналистку
"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов силами работников собственной военизированной охраны (ВОХР).
В списке 10 железнодорожных составов, первым из которых идет поезд № 10/9 "Мариуполь-Киев", в котором жестоко избили и пытались изнасиловать на глазах у ребенка телеведущую "Интера" Анастасию Луговую.
"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил министр.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- Поезд №10/9 Мариуполь - Киев;
- Поезд №29/30 Киев - Ужгород;
- Поезд №38/37 Киев - Запорожье;
- Поезд №49/50 Киев - Трускавец;
- Поезд №63/64 Харьков - Киев;
- Поезд №79/80 Днепр - Киев;
- Поезд №92/91 Львов - Киев;
- Поезд №102/101 Киев - Херсон;
- Поезд №106/105 Одесса - Киев;
- Поезд №136/135 Киев - Покровск.
В дальнейшем перечень поездов и количество работников планируется увеличить, пообещал министр инфраструктуры.
Как сообщала "Страна", сын избитой в поезде телеведущей 6-летний Захар тяжело переживает страшное происшествие. При этом жертва насильника Анастасия Луговая считает, что ее сын Захар - герой, и именно он спас ее в ночь на 31 июля, когда трижды судимый уроженец Запорожья избил девушку и попытался изнасиловать на глазах у ее сына.