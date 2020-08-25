"Осень еще возится, пакуя чемоданы". Синоптик пообещала возвращение сухой и теплой погоды в Украину
В среду, 26 августа, практически во всех областях Украины ожидается сухая погода. В западных и северных областях температура воздуха будет умеренной.
Об этом во вторник, 26 августа, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра, 26-го августа, гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных подождит), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду", - написала синоптик.
Так, температура воздуха в среду будет умеренной на Западе и Севере, +20...+25 градусов. А на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло - +25...+30 градусов.
В столице завтра без осадков, около +23...+24 градусов. По словам синоптика, потеплеет только на выходных, 29-30 августа.
"Не унывайте, осень еще возится, пакуя чемоданы, а мы еще не просто погреемся, но и успеем снова поворчать на жару", - отметила Диденко.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в ночь на среду Украину польют проливные дожди.
Также мы писали, что киевлян предупредили о мощных ливнях в течение дня. К непогоде подготовили спецтехнику.