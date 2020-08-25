Прокуратурой Днепропетровской области вместе с работниками управления СБУ в регионе пресекла деятельность группы, которая контрабандой ввозила сильнодействующие вещества из Восточной Азии для изготовления и сбыта анаболических стероидов.

Об этом сообщается в Фейсбук Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, участники группы, куда входили граждане Украины и иностранцы, заказывали смеси с содержанием метандиенона и нандролона, чтобы потом использовать их для синтеза анаболических стероидов. Оптовые партии товара доставляли самолетами через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

В Украину вещества попадали через международный аэропорт "Борисполь", откуда их транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах, а затем сбывали под видом продукции известных марок не только на территории нашей страны, но и в государства Западной Европы.

В ходе более десяти обысков были обнаружены и изъяты почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара, этикетки, компьютерная техника, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документация и деньги на сумму более 70 тысяч долл США.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Как писала "Страна", три года назад в Киеве уже разоблачали банду, которая торговала в интернете мощными стероидами.

Мы также рассказывали, как в украинских спортклубах продавали поддельные лекарства, стероиды и питание.