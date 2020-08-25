Среда, 26 августа, начнется ночными дождями, а днем на большей части страны будет переменно облачно и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что ночью в северных и в большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди местами с грозами (на Киевщине и Черниговщине местами значительные). Днем ​​осадки ожидаются местами в северо-восточной части Украины, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, днем ​​в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью +11-16 градусов. В южной части +16-20. В дневные часы в западных, северных, большинстве центральных областей +21-26, на остальной территории +26-31 градус.

В столичном регионе 26 августа ночью ожидается умеренный, а местами значительный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра. В среду днем - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11-16 градусов, днем ​​+21-26.