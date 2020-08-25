За неделю до 1 сентября в школах готовятся принимать учеников после карантина. При этом родители и учителя продолжают обсуждать варианты обучения. Скорее всего, школьники будут учиться по сменам, либо один класс разобьют на группы и дети будут ходить на уроки по очереди - неделю одна, неделю вторая. По крайней мере, такие варианты предлагают в столичных школах.

Собрали, что известно о том, как будут учиться в украинских школах с 1 сентября.

Обучение в разных зонах карантина

В Минздраве заявили, что дети пойдут в школы уже с 1 сентября. Исключением станут города или районы, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Там обучение будет дистанционным. Во всех остальных – зеленом, желтом и оранжевом – они будут работать в обычном режиме с соблюдением санитарных правил.

Ученикам первых и четвертых классов можно находиться в школах без масок и респираторов.

Учителям в "оранжевой" зоне карантина рекомендуется преподавать в защитном щитке, в "желтой" и "зеленой" – соблюдать безопасную дистанцию и носить маски между уроками. Их будут допускать на работу только после измерения температуры тела.

Если у одного ученика обнаружат коронавирус, то весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.

Кроме того, на входе в учебное заведение должны стоять дозаторы и антисептики. В некоторых школах родители сообщают, что их уже просят сдавать деньги на маски и антисептики.

Что говорят в школах накануне 1 сентября

Месяц назад в Минздраве стали говорить о том, что школы рассматривают гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, чтобы уменьшить скопление на уроке, а также занятия в две смены. И вот теперь об этом же говорят родители столичных школ.

Так, журналистка Леся Падалка написала, что в ее родительский чат в Вайбере пришла информация, что в школе решили обучать детей 1 сентября группами через день.

"Половина класса - понедельник, вторая - вторник, и так далее, по очереди. Мамы офигевают и спрашивают друг друга, это точно ли не сон", - написала Падалка.

Родителям второклашек из школы №279 пишут, чтобы они выбирали, ходить ли их детям в школу через день или через неделю. В комментариях одни эти сведения подтверждают, другие пишут, что вероятно пока это одна из родительских инициатив, и не факт, что дирекция в курсе.

В киевской школе № 253 администрация предложила несколько вариантов обучения, бросив опрос в Вайбер.

Учащимся 1-7-х классов предлагают начинать уроки в 8:15, 8-11-х классов - в 9:15. Все ученики закреплены за одним кабинетом, учителя приходят в кабинет к детям для проведения урока; в коридор дети выходят каждый час на 10 минут во время сквозного проветривания. Это один вариант.

Первые-вторые и 7-11-е классы начинают занятия в 8:15 в первую смену; ученики 3-6-х классов учатся во вторую смену, начиная с 13:15. Закрепление по классам; проветривания остаются. Это второй вариант.

Третий вариант. Ученики в классе делятся на две группы по 15 человек. Они учатся очно по очереди - неделю одни, неделю - вторые.

В 239-й школе Киева планируют отказаться от традиционной кабинетной системы обучения, когда дети переходят в разные классы в зависимости от предмета. В школе хотят обучать каждый класс в одном кабинете, куда на каждый урок будут приходить учителя.

Предварительно школьники будут учиться в одну смену, но окончательно все станет ясно на педсовете 27 августа, - сообщил "Стране" один из учителей.

А вот в школе №157 решили учиться по сменам. Такой формат занятий обсуждают и в школе №133.

Ажиотаж с медосмотром

Перед 1 сентября в украинских поликлиниках - ажиотаж. Родители жалуются, что в школах требуют справки о медосмотре детей. Причем о том, что без справки, оказывается, не допустят к занятиям, многих предупредили только недавно, поэтому люди массово ринулись в медучреждения. Справки понадобятся даже первоклашкам.

"Страна" уже писала, как поход в поликлинику за банальной справкой превратился в настоящий квест, а ценник за то, чтобы пройти медосмотр без волокиты вырос до 500-800 гривен в государственной поликлинике, а в частной процедура может потянуть на несколько тысяч.

Путаница возникла из-за того, что в Минздраве сообщили, что школьники могут не проходить полный медосмотр и достаточно лишь заключения от семейного врача, однако потом выяснилось, что без справки к занятиям не допустят.

При этом в некоторых школах еще требуют справку и об эпидокружении.

Телеуроки оставят

Кстати, отказываться от телеуроков, которые запустили весной, не будут. Как заявил руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, телевидение дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков. Кроме того, в Украине остаются 74 школы, в которых нет интернета.

"Их было 609 примерно, на начало прошлого года, затем - 260. Сейчас 74 школы - без интернета. Но над этой проблемой совместно с Министерством цифровой трансформации мы тоже работаем", - сказал министр.