До 1 сентября осталось совсем немного времени, а в столичных школах еще решают, какой режим обучения выбрать из-за эпидемии коронавируса.

В соцсетях киевляне делятся информацией о том, какие варианты посещения уроков предлагают администрация и учителя.

Так, журналистка Леся Падалка написала в Фейсбук, что в ее родительский Вайбер-чат пришла информация о том, что в учебном заведении решили обучать детей 1 сентября группами через день.

"Половина класса - понедельник, вторая - вторник, и так далее, по очереди. Мамы офигивают и спрашивают друг друга, это точно ли не сон", - отметила Падалка.

В комментариях к посту еще одна родительница сообщила следующее.

"Предварительно: будут учиться с 12:00, часть предметов дистанционно-проектно, основные предметы с сентября по типу начитки. Учителя пишут, что хотят, чтобы дети максимум материала услышали очно, пока не будет введен карантин, сейчас просят повторить самостоятельно, если есть возможность, материал за прошлый год", - написала Ирина Коваленко.

Родителям второклашек из школы №279 пишут, чтобы взрослые выбрали, ходить их чадам в школу через день или через неделю. В комментариях одни эти сведения подтверждают, а вот мама будущего семиклассника опровергает: "7-й класс... Для наших родителей таких объявлений не было... Вероятно, это из родительских инициатив, и не факт, что дирекция в курсе".

А в киевской школе № 253 администрация предложила три варианта обучения, бросив опрос в Вайбер.

Учащиеся 1-7-х классов начинают обучение в 8:15, 8-11-х классов - в 9:15. Все ученики закреплены за одним кабинетом, учителя приходят в кабинет к детям для проведения урока; в коридор дети выходят каждый час на 10 минут во время сквозного проветривания.

1-2-е и 7-11-е классы начинают занятия в 8:15 в первую смену; ученики 3-6-х классов учатся во вторую смену, начиная с 13:15. Закрепление по классам; проветривания остаются.

Ученики в классе делятся на две группы по 15 человек. Первая группа учится первую неделю в школе, учитель подает материал по две недели, задает задачи по пройденному материалу и на вторую неделю дети первой группы работают дома самостоятельно с поданным учителем материалом. На вторую неделю на обучение выходит в школу вторая группа класса и учитель подает тот же материал, который преподавал первую неделю первой группе. То есть: 15 детей класса учатся в школе, 15 в это время неделю дома. Затем наоборот. Если в 1-й и 2-й моделях по 30 учеников в классе, в третьей модели - по 15 детей в классе.

В 239-й школе Киева 27 августа состоится педсовет, на котором будет определяться формат обучения.

"Пока известно, что в одну смену обучение. Но будем ещё решать на педсовете. Окончательно станет ясно 27 августа", - сообщил "Стране" один из учителей школы.

Кроме того, в этом учебном заведении планируют отказаться от традиционной кабинетной системы обучения - то есть организации обучения, при которой проведение занятий по предметам происходит в специально оборудованных кабинетах. В школе хотят обучать каждый класс в одном кабинете, куда на каждый урок будут приходить учителя-предметники. Так будет и в младшей, и в средней, и в старшей школе.

А вот в школе №157 решили учиться по сменам.

Ранее "Страна" писала, что с нового учебного года в Украине продолжат транслировать телеуроки для школьников.

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