В Крыжополе Винницкой области проведут общественные слушания по поводу переименования одной из улиц города. Речь идет об улице, носящей имя генерала армии УНР Юрия Тютюнника, которую предложили назвать в честь Героя Украины Алексея Порошенко - недавно умершего отца экс-президента Украины Петра Порошенко.

Таким образом Крыжопольский поселковый совет собирает общественные слушания 27 августа.

"Крыжопольский поселковый совет сообщает, что в 10:00 27 августа 2020 в малом зале районного дома культуры состоятся общественные слушания - форма общественного обсуждения о переименовании существующей улице Юрия Тютюнника в улицу имени Героя Украины Алексея Порошенко. Приглашаются все желающие с предоставлением предложений (замечаний)", - говорится в сообщении на странице поселкового совета в соцсети.

Также желающих поучаствовать в мероприятии попросили соблюдать меры личной безопасности в связи с эпидемией коронавируса и не пренебрегать ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

Известно, что Петр Порошенко является основным бенефициаром Крыжопольского сахарного завода, с которого они вместе с отцом в начале 2000-х начали продвижение в сельском хозяйстве.

Напомним, Алексей Порошенко скончался 16 июня 2020 года в возрасте 84 лет. С 2006 по 2010 год он был депутатом Винницкого облсовета от партии "Наша Украина". В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку "Украинской партии "Единство". В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.



В 2009 году отец будущего президента страны получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

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