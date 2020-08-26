Настольная лампа – оптимальный выбор для организации правильного освещения рабочего места. Причем, такой прибор необходим как детям (для занятий рисованием, чтением и других детских забот), так и взрослым для освещения письменного или рабочего стола. Настольные лампы с Led источниками света – еще более лучший выбор, ведь такие устройства экономичны и безопасны, да и выбрать светильник именно с таким спектром света, как требуется, не составит труда.

Как выбрать хорошую настольную LED лампу? Мы подобрали 10 простых рекомендаций, которые помогут не совершить ошибку в магазине.

Конструкция настольной лампы

Выбирайте изделие с максимально простой конструкцией и минимумом составляющих частей – такой прибор вряд ли скоро выйдет из строя, даже при не самом аккуратном обращении. Чем сложнее лампа – тем выше риски ее поломок. К тому же, лампы с нестандартным, сильно изощренным дизайном сильнее преломляют свет, что может стать помехой для комфортной работы.

Безопасность прибора

Как правило, настольная лампа в процессе работы окружена самыми разными предметами, в том числе бумагой, пластиком, другими электроприборами. Обратите внимание на защищенность конструкции – все нагревающиеся части должны быть закрыты, корпус – прочный, подставка – устойчивая. Лед лампы не нагреваются при работе, но падение прибора может вызвать нежелательные последствия.

Мобильность устройства

Отдайте предпочтение моделям, которые позволят легко и быстро направить поток света в нужную область. Такие лампы, чаще всего, имеют гибкую или шарнирную «ножку», благодаря чему изменить угол падения света можно за считанные секунды.

Регулировка яркости

Многие светодиодные настольные лампы дают возможность регулировать яркость освещения. Это отличная способность, ведь использовать такой светильник можно и для работы, и в качестве ночника или дневного осветительного прибора.

Выбор плафона

Лучший выбор – плафон, рассеивающий свет на расстоянии вытянутой руки. Убедитесь в том, что конструкция лампы обеспечивает оптимальное расстояние от плафона до стола (55–65 см).

Цветовое оформление

Хорошая настольная LED лампа не должна отвлекать внимание. Отдайте предпочтение моделям, корпус которых выполнен в спокойных пастельных тонах или же в классическом оформлении. Черные, белый, серые, голубые, зеленые лампы – оптимальное решение.

Качество материала

Настольная лампа должна быть прочной и надежной, поэтому лучше всего купить прибор с корпусом из пластика, керамики, металла. Стеклянные лампы смотрятся изысканно, но в условиях сосредоточенности владельца на работе могут пострадать и разбиться.

Спектр освещения

Офтальмологи рекомендуют для работы выбирать лампы с белым теплым светом. Он не перегружает органы зрения, обеспечивает хорошую цветопередачу, максимально соответствует естественному солнечному освещению.

Мощность лампы

Для организации качественного освещения рабочего стола выберите источник света мощностью 5–10 Вт (речь идет о светодиодных светильниках). Такие параметры оптимальны для работы с бумагами или за компьютером.

Экономичность

В помещениях с недостаточным естественным освещением настольная лампа работает на протяжении нескольких часов подряд, а иногда – и весь световой день и вечер. Если использовать прибор в качестве ночника, то «гореть» он может еще дольше. Обратите внимание на качество выбранного светильника, а точнее – установленного в нем источника света. Отдайте предпочтение брендовой, проверенной потребителями продукции. Она и затраты сократит на оплату электроэнергии, и прослужит гораздо дольше.

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