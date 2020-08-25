Под Одессой на мосту через Хаджибейский лиман (трасса Киев-Одесса) открыли движение по трем новым полосам. В праздничные выходные по двум из них транспорт пустили в сторону Киева и три работали в сторону Одессы.

Ожидается, что открытое на отремонтированной части моста движение ликвидирует заторы на пути к черноморскому побережью Украины и обратно, а также сократит время пути из Киева в Одессу на 1-2 часа.

Известно, что ремонтные работы продолжались на Хаджибейском мосту в течение 12 лет. Объект прозвали золотым - его капитальный ремонт оценили почти в 342 млн грн.

Фото: Страна

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