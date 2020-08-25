Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом сообщил юрист и эксперт организации StateWatch Александр Леменов на своей странице в Facebook.

По мнению Леменова, данное решение продиктовано позицией Офиса президента Украины.

Напомним, Пискун возглавлял Генпрокуратуру Украины трижды: в 2002–2003, 2004–2005 и 2007 годах.

Его назначение советником Венедиктовой активно критиковали "соросята", так как, по их мнению, Пискун связан с Коломойским.

Как сообщала "Страна", ранее Пискун рассказал о стратегических ошибках в расследовании убийств на Майдане.

Ранее мы писали, как экс-секретарь Пискуна уже продает бывший особняк Кардашьян в Голливуде за $18 млн.