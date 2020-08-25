Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности решением Священного синода РПЦ. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что новым патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. За ним сохраняется временное управление Борисовской епархией.

А митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Ранее "Страна" писала о том, что РПЦ выступила против суррогатного материнства и требует его официального запрета.

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