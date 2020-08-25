Во вторник, 25 августа, Верховная Рада проголосовала за меморандум о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро. Законопроект №0063 поддержали 248 депутатов. В основном это были представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса" и депутатской группы "Доверие". Против меморандума проголосовали в "Оппозиционной платформе - За жизнь", "Батькивщине".

Собрали расклад по всем партиям, как голосовали за меморандум сегодня.

"Слуга народа".

За: 196.

Против: 0.

Воздержались: 8.

Не голосовали: 23.

Отсутствовали: 21.

Воздержались Бужанский, Демченко, Касай, Колев, Лерос, Микиша, Черный, Шевченко.

Среди отсутствующих были Дубинский, Аллахвердиева и другие.

"Оппозиционная платформа - за жизнь".

За: 0.

Против: 20.

Воздержались: 0.

Не голосовали: 19.

Отсутствуют: 5.

"Европейская солидарность".

За: 24.

Против: 0.

Воздержались: 0.

Не голосовали: 0.

Отсутствуют: 3.

Не голосовали только отсутствующие Геращенко, Гончаренко и Завитневич.

"Батькивщина".

За - 0.

Против - 4.

Воздержались: 8.

Не голосовали: 1.

Отсутствовали: 11.

Против проголосовали Кучеренко, Пузийчук, Цимбалюк, Лабунская. Воздержались - Волынец, Власенко, Кабаченко, Немыря, Ивченко, Наливайченко, Николаенко.

Группа "За майбутне".

За - 1.

Против - 4.

Воздержались - 4.

Не голосовали - 10.

Отсутствовали - 5.

Против голосовали Колыхаев, Батенко, Лубинец, Рудик.

Депутатская группа "Доверие".

За - 13.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Не голосовали - 3.

Отсутствуют - 4.

Партия "Голос".

За - 9.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Не голосовали - 0.

Отсутствуют - 10.

Внефракционные депутаты.

За - 5 (Иванисов, Довгий, Разумков, Савчук, Стефанчук).

Против - 1 (Деркач).

Воздержались - 5 (Гриб, Требушкин, Шенцев, Магера, Новинский).

Не голосовали - 1.

Отсутствовали - 5.

Ранее мы разбирались, на что подписалась Украина ради кредита от ЕС.