Кто голосовал за меморандум о кредите от ЕС. Расклад по фракциям
Во вторник, 25 августа, Верховная Рада проголосовала за меморандум о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро. Законопроект №0063 поддержали 248 депутатов. В основном это были представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса" и депутатской группы "Доверие". Против меморандума проголосовали в "Оппозиционной платформе - За жизнь", "Батькивщине".
Собрали расклад по всем партиям, как голосовали за меморандум сегодня.
"Слуга народа".
- За: 196.
- Против: 0.
- Воздержались: 8.
- Не голосовали: 23.
- Отсутствовали: 21.
- Воздержались Бужанский, Демченко, Касай, Колев, Лерос, Микиша, Черный, Шевченко.
Среди отсутствующих были Дубинский, Аллахвердиева и другие.
"Оппозиционная платформа - за жизнь".
- За: 0.
- Против: 20.
- Воздержались: 0.
- Не голосовали: 19.
- Отсутствуют: 5.
"Европейская солидарность".
- За: 24.
- Против: 0.
- Воздержались: 0.
- Не голосовали: 0.
- Отсутствуют: 3.
Не голосовали только отсутствующие Геращенко, Гончаренко и Завитневич.
"Батькивщина".
- За - 0.
- Против - 4.
- Воздержались: 8.
- Не голосовали: 1.
- Отсутствовали: 11.
Против проголосовали Кучеренко, Пузийчук, Цимбалюк, Лабунская. Воздержались - Волынец, Власенко, Кабаченко, Немыря, Ивченко, Наливайченко, Николаенко.
Группа "За майбутне".
За - 1.
Против - 4.
Воздержались - 4.
Не голосовали - 10.
Отсутствовали - 5.
Против голосовали Колыхаев, Батенко, Лубинец, Рудик.
Депутатская группа "Доверие".
- За - 13.
- Против - 0.
- Воздержались - 0.
- Не голосовали - 3.
- Отсутствуют - 4.
Партия "Голос".
- За - 9.
- Против - 0.
- Воздержались - 0.
- Не голосовали - 0.
- Отсутствуют - 10.
Внефракционные депутаты.
- За - 5 (Иванисов, Довгий, Разумков, Савчук, Стефанчук).
- Против - 1 (Деркач).
- Воздержались - 5 (Гриб, Требушкин, Шенцев, Магера, Новинский).
- Не голосовали - 1.
- Отсутствовали - 5.
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