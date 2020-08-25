Украинская ведущая теленовостей ТСН Маричка Падалко вместе с сыном Михаилом и старшей дочерью Марией заразились коронавирусной инфекцией. Младшая дочь Екатерина и супруг Егор ведущей вирус не подхватили.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, во вторник, 25 августа.

По ее словам, первые симптомы заболевания появились у ее сына еще в конце июля. Тогда мальчик вернулся домой после соревнований с больным горлом, а спустя два дня у него начался сильный кашель.

Падалко добавила, что 11-летняя дочь Маша почти выздоровела за то время, пока семья ждала результаты анализов теста на Covid-19. Однако, спустя пять дней у девочки поднялась температура и усилился кашель.

По словам ведущей, получив результаты тестирования дочери, первые симптомы начала чувствовать и она сама. Однако первый ПЦР-тест показал "негативный" результат, а тест на igG показал, что у телеведущей появляются антитела к этой болезни.

"И еще я много и бесконтрольно спала. Так мгновенно и надолго отключаться можно только в начале беременности. Температура невысокая 37,4. Но при моих стабильных 35,8 - это чувствовалось и без термометра", - уточнила Падалко.

Сейчас, написала Падалко, она в процессе выздоровления. "У меня и по тесту, и по ощущениям, острая фаза позади. До сих пор много сплю, уже не кашляю, но пью обезболивающие, потому что мышечные боли не дают спать по ночам. Все тело до сих пор болит. И чешутся глаза", - сообщила Падалко.

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