В обращении председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука к Раде относительно выборов на Донбассе обнаружилась лазейка, которая позволит народным депутатам оставить без изменений постановление о назначении местных выборов.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как сообщили источники "Страны" в профильном комитете парламента, запрос Кравчука был сформулирован следующим образом:

"Отвечает ли текст постановления о назначении местных выборов, закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей от 16.09.2014".

Как отмечает канал, данная формулировка позволит депутатам очень легко ответить утвердительно на этот вопрос и они будут правы, так как в упомянутом законе вообще нет упоминаний о границах.

"Норма о том, что выборы на неподконтрольной части Донбасса проводятся до передачи контроля над границей появилась лишь во вторых Минских соглашениях (февраль 2015 года). И именно этим соглашениям и противоречит постановление Рады о назначении местных выборов.

А Кравчук (или те, кто писал ему текст) сформулировали запрос таким образом, что депутатам не составит никакого труда ответить: "никаких противоречий нет". И, судя по всему, постановление о назначении местных выборов никто менять не будет", - пишет "Политика Страны".

Напомним, речь идет о письме Кравчука, в котором он предложил парламенту рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе.

На днях спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил письмо Кравчука относительно выборов на Донбассе. Его направили в комитеты для изучения.

Ранее ЦИК заявил о невозможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года в 18 громадах на востоке Украины. "Страна" подробно разбиралась как и зачем были отменены выборы на Донбассе.