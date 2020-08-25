Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе пролежал месяц в больнице с тяжелой формой заболевания Covid-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, во вторник, 25 августа.

Он поделился, что получил много писем и смс с вопросом "куда же он пропал". В ответ на это Сакварелидзе рассказал, что "только что перенес тяжелейшую форму Covid-19" и провел месяц в больнице, включая две недели в реанимации.

Он поблагодарил всех медработников, которые "своими усилиями буквально вытащили его из крайне тяжелого состояния". "В это нелегкое время вы - настоящие герои!", - написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что лидер партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко недавно заразилась коронавирусом. Она находится в стабильно тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также сегодня стало известно, что помимо Тимошенко, Covid-19 болеет еще один нардеп. Спикер парламента Дмитриий Разумков подтвердил эту информацию, не называя фамилий.