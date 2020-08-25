Встреча советников лидеров стран-участниц "Нормандского формата", которая была запланирована на 28 августа в Париже, переносится из-за командировки советника главы Франции Эммануэля Бонна.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины во вторник, 25 августа.

Отмечается, что о новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее все стороны - Украина, Россия, Германия и Франция - говорили о подготовке к встрече. В частности, Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки". По его словам, главы государств достигли договоренности по этому вопросу.

Однако сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили об отмене встречи. Сообщалось, что ее отменили в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины"