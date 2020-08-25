Зарплата главы Офиса президента Андрея Ермака за июль составила 43,7 тысяч гривен, в то время, как почти все его заместители заработали на 7-10 тысяч меньше своего шефа. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

"Андрею Ермаку в июле 2020 года начислено заработную плату в сумме 43 665 гривен, в том числе должностной оклад 13 97 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 794 гривны, надбавка за интенсивность труда - 11 176 и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 15 726 гривен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начисления за июль первому заместителю руководителя Офиса Сергею Трофимову составили 35 940 гривен.

Все заместители Ермака, кроме одного, заработали в июле меньше, чем он:

Юлия Ковалив - 32 136 гривен

Андрей Смирнов - 34 638

Юрий Костюк - 35 088

Кирилл Тимошенко - 35 557

Юрий Машовец - 41 688

Игорь Жовква - 42 467

Юлия Соколовская - 81 537 (в том числе 38 218 на оздоровление).

Из их зарплат было выплачено от 6,3 тысяч до 8,5 тысяч гривен налогов и сборов, соответственно, выданные им суммы были меньше указанных.

А вот замглавы Офиса президента Юлия Соколовская в июле получила 81 537 гривен в июле с учетом 15,9 тысяч гривен налогов, несмотря на то, что на время карантина зарплата должностных лиц органов власти ограничена 47,2 тысячами гривен.

Как выяснилось, Соколовской кроме зарплаты выплатили 38 218 гривен материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, на что указанное ограничение не распространяется.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Нацполиции Клименко в июле получил 121 435 гривен зарплаты, больше половины суммы - надбавки.

Также мы сообщали, что зарплата главы СБУ Баканова продолжает расти уже третий месяц и перевалила за 90 тысяч.