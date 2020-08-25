Осенние телепрограммы "Вечернего квартала" пройдут без главной артистки Елены Кравец, поскольку она заболела Covid-19.

Об этом ТСН.ua рассказал актер студии Евгений Кошевой.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии - никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные", - сказал Кошевой.

В новых выпусках Кравец заменят четыре актрисы "Женского Квартала": Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес. "Безусловно, это очень волнительно и ответственно – заменять саму Елену, да еще и в "Вечернем Квартале". Это в "Женском Квартале" мы на своей территории, а тут - ощущение, что мы с девочками хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе", - говорит актриса Ирина Сопонару.

В съемках приняли участие и многие звезды - NK, MONATIK, The Hardkiss, Jerry Heil, DZIDZIO и Михаил Поплавский. Шоу снимали без участия зрителей, с соблюдением всех мер предосторожностей.

Напомним, в середине июня коронавирус обнаружили у первой леди Елены Зеленской. Она поборола коронавирус и будет лечиться дома от пневмонии. Однако выяснилось, что вместе с женой президента Covid-19 переболел и его сын.