В Киеве, сотрудники одного из отделений "Новой почты"(НП), которое находится улице Анри Барбюса, выявили посылку с пистолетом и патронами. Сейчас правоохранители занимаются поиском отправителя, которому грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, один из посетителей принес посылку и быстро ушел, заказав доставку наложенный платежем. Однако работники обратили внимание на подозрительные очертание заостренных предметов, которые прощупывались через упаковку его бандероли. На ощупь эти предметы напоминали металлические очертания патронов, а другой пересылаемый предмет - пистолет.

Сотрудники "Новой почты" сразу же обратились в полицию. По информации наших источников в правоохранительных органах, следственно-оперативная группа изьяла посылку и в ней действительно нашли предметы, похожие на пистолет и патроны.

Изьятые вещественные доказательства отправили на баллистическую экспертизу, чтобы подтвердить являются ли они огнестрельным оружием и патронами. По данному делу открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас полиция разыскивает отправителя и получателя этой "огнестрельной" посылки. По одной из версий при отправке "оружейный курьер" мог предоставить почтовикам свои и отправителя "липовые" анкетные данные.

Ранее мы писали, что прокуратура Киева задержала торговца наркотиками, который продавал психотропные препараты на территории страны через почтовое отделение. В посылке обнаружили 17 кг психотропов.

Также сообщали, что в отделении "Новой почты" во Львове взорвалась посылка с гранатой. К счастью, пострадавших при взрыве не было, имущество здания тоже не повредилось.