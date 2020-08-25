В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердили изменения в Классификатор профессий. Теперь названия приведены в соответствие новому украинскому правописанию.

Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики.

Так, в Классификаторе профессий профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея).

Однако работница может потребовать при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника адаптировать название для обозначения лица женского пола. Названия должны соответствовать пункту 4 параграфа 32 Украинского правописания, одобренного постановлением Кабинета министров Украины от 22.05.2019 № 437.

В приказе приводятся такие примеры:

инженер - инженерка;

станочник широкого профиля - станочница широкого профиля;

социолог - социологиня.

Кроме того, в Классификаторе профессия "глава Администрации президента Украины" изменена на "руководитель Офиса президента Украины".

Напомним, еще в 2018 году ГСЧС обязала пресс-службу использовать феминитивы.

Также мы писали, что во Франции официально разрешили использовать феминитивы для обозначения профессий.