Инженерка, станочница, социологиня. В Украине официально разрешили использовать феминитивы
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердили изменения в Классификатор профессий. Теперь названия приведены в соответствие новому украинскому правописанию.
Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики.
Так, в Классификаторе профессий профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея).
Однако работница может потребовать при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника адаптировать название для обозначения лица женского пола. Названия должны соответствовать пункту 4 параграфа 32 Украинского правописания, одобренного постановлением Кабинета министров Украины от 22.05.2019 № 437.
В приказе приводятся такие примеры:
- инженер - инженерка;
- станочник широкого профиля - станочница широкого профиля;
- социолог - социологиня.
Кроме того, в Классификаторе профессия "глава Администрации президента Украины" изменена на "руководитель Офиса президента Украины".
Напомним, еще в 2018 году ГСЧС обязала пресс-службу использовать феминитивы.
Также мы писали, что во Франции официально разрешили использовать феминитивы для обозначения профессий.