Коронавирус выявили у одного из заместителей мэра Львова Андрея Садового и у одного из руководителей фракции горсовета. Еще у нескольких сотрудников мэрии подозрение на Covid-19. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"У нас заболел один руководитель фракции, и на сегодня болеет один из заместителей городского головы. В принципе по департаментам, все руководители департаментов в форме, все руководители управлений в форме. Есть еще несколько работников с подозрением на коронавирус, но честно вам скажу, это среднестатистический показатель по городу", - заявил мэр Садовой и добавил, что в связи с этим местные депутаты попросили перенести заседание на начало сентября.

Ранее председатель фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик заявил, что Covid-19 обнаружили у более чем 20 чиновников руководящего звена.

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