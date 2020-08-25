В Полтаве гражданин Судана угнал автомобиль с двумя детьми. Его задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона во вторник, 25 августа.

В понедельник в полицию поступила информация от мужчины о том, что около 13:00 по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем "Opel", в салоне которого находились двое детей – 2012 и 2019 годов рождения.

Правоохранители обнаружили данный автомобиль на улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял авто, столкнулся с отбойником и стал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.

Как оказалось, за рулем авто сидел гражданин Судана - 21-летний студент одного вузов Полтавы. Он был задержан.

Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно под Одессой мужчина угнал авто бывшей сожительницы ради еще одной встречи с ней.

Также мы рассказывали, как пьяный водитель разбил машину, угнал новую и приехал в полицию вернуть свое авто.