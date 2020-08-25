На Донбассе, где соблюдается перемирие уже почти месяц, двое украинских военных получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Они госпитализированы и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, на Донбассе во время перемирия от выстрела в голову погиб военный. По данным Минобороны, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрела не было.

Также на День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе потерь нет уже 28 дней.