В 2020 году Украина по просьбе правительства Израиля ограничивает прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года, в этом году - 18-20 сентября).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, вопрос о хасидах-паломниках поднимался 25 августа на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.

Напомним, вопрос об ограничении прибытия хасидов-паломников был поднят уже давно. Мэр Умани Александр Цебрий даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание на проблему. Он предлагал провести мероприятия онлайн в связи с коронавирусом.

Впрочем, его идея не получила поддержки в еврейской общине, представители которой заявили, что все равно намерены прибыть в Умань в 2020 году.