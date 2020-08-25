В Евросоюзе все чаще стали устраивать облавы на бусы с украинцами, которые пытаются проникнуть в Западную Европу по фиктивным приглашением на работу.

Официально из-за эпидемии проехать в Европу можно лишь с видом на жительство или рабочей визой, по безвизу - нет.

Однако, как "Страна" уже писала, для того, чтоб попасть в ЕС, наши граждане используют польские приглашения на работу, либо польские или чешские рабочие визы.

С их помощью они въезжают через Польшу или Венгрию (она дает право на транзит) в шенгенскую зону, а дальше едут в страны Западной Европы. Чаще всего в Германию.

Но немцы эту "фишку" уже поняли, а потому устраивают облавы на границах с Польшей и Чехией, а иногда и Австрией. И хоть внутренние кордоны ЕС открыты, полиция устраивает выборочные проверки микроавтобусов.

"С начала карантина, то есть за последние полгода, федеральная полиция Германии депортировала 80 украинцев за нарушения миграционного и визового режима", - рассказали в генконсульстве Украины в Мюнхене.

И если пассажирам, которые едут по безвизу, ставят "депорт" на 2-5 лет и высылают назад в Украину, то водителей задерживают и проводят расследование, вменяя организацию нелегальной миграции, что грозит уголовным делом.

По данным дипломатов, в немецких СИЗО содержатся около десяти украинских шоферов.

Часто в изоляторе они сидят месяцами, а после суда обязаны заплатить штраф 2400 евро и выкупить микроавтобус, находившийся на штрафплощадке в качестве вещественного доказательства.

Бусики, которые задерживают в Европе, едут обычно из Западной Украины с передачками заробитчанам. А теперь некоторые еще подрабатывают, прихватывая "на борт" несколько человек, которые пытаются "проскочить" в ЕС по фиктивным приглашениям на работу.

"Некоторые за пару сотен евро делают фиктивные приглашения на работу, но немцы звонят указанному в документе работодателю и вычисляют, что это фальшивка. И тогда это не просто депорт, а еще может грозит статья за подделку документов. То есть если попался, то лучше уже не светить перед немцами поддельными приглашениями и отделаться депортацией. Хотя многие бусики с украинцами проезжают без проблем - в ту же Германию, Италию, Бельгию, Францию, но некоторых тормозят. Едут на свой страх и риск, как повезет. Обычно выбирают путь через Венгрию, которая разрешает транзит по биопаспортам с приглашениями на работу в Польшу или Чехию. Немцам сообщили о "лазейке", и они усилили приграничные патрули. Предложений "провезти в ЕС по безвизу" сейчас много. Но лучше не рисковать, конечно", - сказал нам источник в дипломатических кругах.

Представительница одной из фирм-посредников, которые везут в Европу по безвизу, Надежда из Закарпатья, рассказала "Стране", что большинство их бусов проезжают без проблем.

"Бусы едут ночью и не по автобанам, где дежурит полиция, а обходными путями - по второстепенным и сельским дорогам. Хотя мы сразу предупреждаем клиентов, что риск есть. Но многим просто необходимо попасть в ту же Германию, и это - единственный путь", - говорит Надежда.

Облавы на украинцев-"безвизников" начала устраивать также полиция Чехии, и также ставит запрет на въезд в страны ЕС на год и более.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства "Балкова", "Бела Езова" и "Вышни Лготы" находится около двух сотен украинцев.

Большинство из них были задержаны, поскольку въехали в страну не имея на то разрашения.

"Большинство подают ходатайства о добровольном возвращении в Украину", - сообщили в посольстве Украины в Чехии.