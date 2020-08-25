В воскресенье, 30 августа, президентская партия "Слуга народа" проведет свой съезд на крыше КВЦ "Парковый" в Киеве. Мероприятие начнется в 12:00.

Об этом сообщила пресс-служба партии во вторник, 25 августа.

В программе съезда запланировано:

выступление президента Украины Владимира Зеленского;

выступление председателя политической партии "слуги народа" Александра Корниенко;

принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;

презентация соответствующей программы партии;

представление кандидатов на должности мэров областных центров;

представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги" проведут свой всеукраинский предвыборный съезд 21 августа. Предполагалось, что именно на этом съезде будет определен кандидат и по 208 округу.

Также "Страна" подробно разбиралась, кого партия Зеленского будет выдвигать в мэры его родного города.