"Слуги народа" проведут свой предвыборный съезд на крыше
В воскресенье, 30 августа, президентская партия "Слуга народа" проведет свой съезд на крыше КВЦ "Парковый" в Киеве. Мероприятие начнется в 12:00.
Об этом сообщила пресс-служба партии во вторник, 25 августа.
В программе съезда запланировано:
- выступление президента Украины Владимира Зеленского;
- выступление председателя политической партии "слуги народа" Александра Корниенко;
- принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
- презентация соответствующей программы партии;
- представление кандидатов на должности мэров областных центров;
- представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.
Напомним, ранее сообщалось, что "слуги" проведут свой всеукраинский предвыборный съезд 21 августа. Предполагалось, что именно на этом съезде будет определен кандидат и по 208 округу.
Также "Страна" подробно разбиралась, кого партия Зеленского будет выдвигать в мэры его родного города.
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