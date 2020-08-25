Съезд "Слуги народа" состоится 30 августа в КВЦ "Парковый". Фото: parkovy.info

В воскресенье, 30 августа, президентская партия "Слуга народа" проведет свой съезд на крыше КВЦ "Парковый" в Киеве. Мероприятие начнется в 12:00.

Об этом сообщила пресс-служба партии во вторник, 25 августа.

В программе съезда запланировано:

  • выступление президента Украины Владимира Зеленского;
  • выступление председателя политической партии "слуги народа" Александра Корниенко;
  • принятие решения об участии в местных выборах 2020 года;
  • презентация соответствующей программы партии;
  • представление кандидатов на должности мэров областных центров;
  • представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги" проведут свой всеукраинский предвыборный съезд 21 августа. Предполагалось, что именно на этом съезде будет определен кандидат и по 208 округу.

Также "Страна" подробно разбиралась, кого партия Зеленского будет выдвигать в мэры его родного города.

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