Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу правительства Дениса Шмыгаля о продлении адаптивного карантина до 1 ноября, с учетом закрытия ночных клубов и запрета проведения концертов в стране.

"Карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - сказал президент.

Впрочем, проекта постановления Кабмина еще нет, а на утро 25 августа число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 1 658 человек.

Напомним, ранее украинское правительство собиралось продлевать адаптивный карантин до 1 октября. Однако сегодня сроки сдвинулись еще на месяц.

Как сообщала "Страна", народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине уже началась вторая волна коронавируса.