Встреча советников глав государств в нормандском формате, которая была назначена на 28 августа и которую уже анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, отменена.

Об этом сообщает со ссылкой на свой источник российский "Интерфакс".

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - говорится в сообщении. Как сообщается, новая дата встречи пока не назначена.

Напомним, ранее все стороны - Украина, Россия, Германия и Франция - говорили, что идет подготовка к встрече. В частности, Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки". По его словам, главы государств достигли договоренности по этому вопросу.

Также мы писали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что советники "Нормандской четверки" встретятся в Париже. Они начнут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, который пройдет в Берлине. Он заявлял, что встреча в Париже - "дело уже решенное".