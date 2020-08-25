Украине следует предусмотреть смягчение условий въезда в страну для граждан Беларуси. Такое предложение сделал президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - сказал глава государства.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, вспыхнувшие после выборов президента. А сегодня находящийся за границей лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале мирной революции в Беларуси.

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