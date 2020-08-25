За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 1,6 тыс. новых заболевших коронавирусом, поэтому Кабмин предложил продлить адаптивный карантин до 1 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы страны.

Отмечается, что общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. человек. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

В связи с этим президент Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, включая введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул президент.

Напомним, источники СМИ в правительстве сообщили, что Кабмин может принять постановление о продлении карантинных ограничений до 1 октября. Однако проекта такого решения пока нет.

В последний раз правительство продлевало адаптивный карантин до 31 августа.