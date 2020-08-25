В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочей поездкой в Днепропетровскую область. В областном центре он ознакомится со строительством инфраструктурных объектов и поучаствует в презентации Стратегии развития региона.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.

Президент Зеленский должен прибыть в Днепр в 11:00. Он посетит презентацию строительства нового Международного аэропорта в Днепре и ознакомится с ходом реконструкции автомобильной дороги М-04 Днепр-Кривой Рог, а также со строительством крытого спортивно-демонстрационного сооружения для игр на территории комплекса "Олимпийские резервы".

В 13:10 в яхт-клубе "Сечь" стартует презентация Стратегии развития Днепропетровской области, на которой также будет присутствовать глава государства.

После обеда президент отправится в свой родной город - в Кривой Рог.

В местной политической тусовке ходят слухи, что, помимо прочего, он намерен презентовать кандидатов в мэры этих городов от партии "Слуга народа".

На мэра Днепра планируют выдвинуть главврача областной больницы Сергея Рыженко (к слову, действующего депутата от БПП), а на мэра Кривого Рога Дмитрия Шевчика, директора принадлежащего Ринату Ахметову Центрального ГОКа.

Источники во фракции "Слуги народа" подтверждают "Стране", что эти две кандидатуры на данный момент являются приоритетными. По словам источников, их могут презентовать либо завтра, либо на съезде партии 30 августа. В то же время источники уточняют, что кандидатуры постоянно меняются.

"На сегодня эти кандидаты, а завтра может расклад поменяться. У нас все очень динамично", - говорят депутаты.

Дмитрий Шевчик

Отметим, что в Днепре уже появились предвыборные баннеры Сергея Рыженко.

Баннеры Сергея Рыженко. Фото: 0564.ua

Напомним, ранее кандидатом в мэры Кривого Рога от "слуг" считался друг президента Юзик (нардеп Юрий Корявченков - Ред.). Однако в виду неуверенности в его победе решено было сделать ставку на "кандидата от Рината", гарантировать победу которого готова финансово-промышленная империя Ахметова.

Ранее "Страна" уже давала по Кривому Рогу подробный расклад.

Напомним, проведение местных выборов в Украине запланировано на 25 октября.