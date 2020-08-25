На выходных богатые и знаменитые собрались на турнир по гольфу для дипломатов, который состоялся в поселке Козин.

С клюшками в руках был замечен всемирно известный футболист Андрей Шевченко, а соперником по игре на этот раз у него был спортсмен – боксер Владимир Кличко. Эти двое давние любитель загнать мяч в лунку.

Также на мероприятие приехал заместитель главы МВД Антон Геращенко с супругой Олесей.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и застройщик Игорь Никонов с женой Иванной также посетили это мероприятие. Однако, не все ВИПы принимали участие в соревнованиях. Многие предпочли общение на фуршете и потом за столами во время торжественного обеда в шатрах.

Еще в турнире приняло участие 17 послов из разных стран. А наш боксер Александр Усик даже получил награду в виде статуэтки гольфиста.

Фото: orest.com.ua

Ранее мы писали, что вчера, 24 августа, в Киеве на Софийской площади состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Украины. Туда прибыл киевский мэр Виталий Кличко на костылях.

Также сообщали, как отдыхали украинские звезды этим летом. Король российской эстрады Филипп Киркоров вместе с детьми, сыном Мартином и Аллой-Викторией, улетел на Крит. Также к нему присоединилась певица Ани Лорак. Она вместе с дочкой Софией тоже отдыхала в одном отеле.