Сегодня, 25 августа, в неподконтрольном Украине Донецке открыли памятник полевому командиру т.н. "ДНР" Михаилу Толстых по прозвищу "Гиви", которого взорвали в его собственном кабинете 8 февраля 2017 года.

Бюст командиру отряда сепаратистов "Сомали" установили на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

На фото видно, что рядом с бюстом Гиви установлен памятник российскому певцу, уроженцу Донецкой области Иосифу Кобзону.

В "ДНР" считают, что Гиви убила украинская ДРГ.

Об этом же сообщают и украинские источники.

В тоже время, издание "Новая газета" утверждает, что к ним обратился боец из подразделения ДНР "Сомали", доброволец из Москвы Игорь Мыльцев (позывной "Француз"), который заявил, что это он и еще трое бойцов "Сомали" организовали покушение на Михаила Толстых.

Напомним, "Страна" писала как проходило прощание с Гиви: гроб с телом установили на пушечный лафет и провезли по центральной улице Артема в Донецке.

Также "Страна" сообщала, что Гиви похоронен рядом с Моторолой.