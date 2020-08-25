Власти России готовы помочь Беларуси и рассмотреть рефинансирование кредитов, которые были выданы республике, если Минск попросит об этом.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, вопрос рефинансирования займов является исключительно экономическим. Поэтому в случае поступления такой просьбы от белорусской стороны, ее рассмотрит Минфин. Также он напомнил, что подобные вопросы неоднократно обсуждались и ставились на повестку дня.

Кроме того, Песков добавил, что несмотря на масштабные и затяжные протестные акции в Беларуси, связанные с недовольством населения результатами президентских выборов, в Москве не видят угрозы для российских граждан и российского бизнеса в республике.

Отметим, что 13 августа в Минске в офисы "Яндекса" ворвались вооруженные люди в черном. После этого в российской компании заявили, что эвакуировали часть сотрудников из Беларуси. Компания создал специальный оперштаб для решения вопросов безопасности местных работников. В общей сложности в Минске работают около 300 сотрудников "Яндекса".