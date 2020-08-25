Оппозиционерка Светлана Тихановская заявила депутатам Европарламента, что прошедшие в Беларуси 9 августа выборы президента сопровождались тысячами нарушений по всей стране и таким образом являются сфальсифицированными. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тихановской, во время мирных протестов не менее шести человек были убиты, а десятки людей пропали".

Также оппозиционерка объявила о начале мирной революции в Беларуси и подготовке к диалогу с властью.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция... Наша задача - добиться [проведения новых президентских] выборов мирно, путем диалога", - сказала политик.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси приведут войска в высшую степень боеготовности.

Также мы сообщали, что Лукашенко может не войти в санкционный список Евросоюза против Беларуси.