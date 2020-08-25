Социалистическая партия Сербии, которая получила более 60% голосов избирателей на парламентских выборов этим летом, представила в новом созыве новых депутатов. Одной из самых обсуждаемых из них стала молодая юристка Ана Грозданович.

Грозданович является активной пользовательницей Instagram. Там длинноногая блондинка делится с подписчиками фотографиями с работы и снимками, сделанными в повседневной жизни.

В одном из поcтов она уточнила, что считает лидера социалистической партии Ивицу Дачича "самым умным политиком".

На другом фото она читает мемуары бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

Также депутат позирует рядом с белым BMW. В сети Грозданович уже назвали "сербской барби".

Напомним, президент Сербии Вучич пошел учиться на баскетбольного тренера.

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