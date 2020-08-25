В Верховной Раде помимо лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подключили к аппарату ИВЛ, коронавирусом болеет еще один нардеп. По словам спикера Дмитрия Разумкова, Covid-19 сейчас болеют два нардепа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно, два", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

При этом 23 августа стало известно о заболевании лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела Covid-19 вместе с дочерью и зятем. По словам пресс-секретаря Юлии Тимошенко Марины Сороки, состояние у Юлии Владимировны тяжёлое - температура 39.

В Киеве по состоянию на 25 августа еще 130 человек заразились коронавирусом. Таким образом, в столице уже 12 153 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.