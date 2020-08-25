Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко издал мемуары нацистского преступника, организатора киевской вспомогательной полиции и замкомандира 118-го батальона шуцманшафта Костя Смовского.

Об этом написал глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook, во вторник, 25 августа.

Как написал Долинский, в конце войны Смовский ехал в Германию, а потом в Штаты, где и решил изложить хроники своей жизни. Через шесть десятков лет мемуары военного издали в киевском университете.

"Прошло 60 лет и мемуары нацистского палача решили издать на родине. Как вы думаете, кто издал? Киевский национальный университет имени Шевченко! Кафедра мирового украинства", - написал глава украинского еврейского комитета.

По его словам, в книге нет ни одного слова о преступлениях автора. "Книгу уже отправили в десятки библиотек", - возмутился глава еврейского комитета.

Кость Смовский в немецкой форме в Берлине с гетьманом Павлом Скоропадским и патриархом УАПЦ Мстиславом.

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