Киевский университет Шевченко издал мемуары нацистского преступника
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко издал мемуары нацистского преступника, организатора киевской вспомогательной полиции и замкомандира 118-го батальона шуцманшафта Костя Смовского.
Об этом написал глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook, во вторник, 25 августа.
Как написал Долинский, в конце войны Смовский ехал в Германию, а потом в Штаты, где и решил изложить хроники своей жизни. Через шесть десятков лет мемуары военного издали в киевском университете.
"Прошло 60 лет и мемуары нацистского палача решили издать на родине. Как вы думаете, кто издал? Киевский национальный университет имени Шевченко! Кафедра мирового украинства", - написал глава украинского еврейского комитета.
По его словам, в книге нет ни одного слова о преступлениях автора. "Книгу уже отправили в десятки библиотек", - возмутился глава еврейского комитета.
Кость Смовский в немецкой форме в Берлине с гетьманом Павлом Скоропадским и патриархом УАПЦ Мстиславом.
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