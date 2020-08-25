Соседствующие с Украиной страны (кроме Молдовы и Румынии) вошли в "зеленую" зону по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава по состоянию на 22 августа.

Согдасно опубликованным данным, в "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (54,9). Всего - 65 стран.

Также к "красной" зоне по-прежнему относятся страны-соседи Украины: Румыния (заболеваемость 87,9 на 100 тысяч) и Молдова (128,4 на 100 тысяч).

Среди стран "красной" зоны - Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария, Франция и Греция.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входит Беларусь (15,1 на 100 тысяч), Польша (25,9 на 100 тысяч), Словакия (11,1 на 100 тысяч), Венгрия (4,5 на 100 тысяч) и РФ (48,0 на 100 тысяч).

Ранее "Страна" писала о том, что зараженную коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

Также мы сообщали, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 25 августа.