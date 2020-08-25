Украинское правительство, возможно, продлит адаптивный карантин в стране до 1 октября.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в Кабинете министров во вторник, 25 августа.

"Вопрос сегодня обсуждался, предварительно дата продления - 1 октября", - рассказал источник.

Однако собеседник агентства подчеркнул, что на данный момент проекта решения пока нет, и еще неизвестно, примут ли его на заседании правительства в ближайшую среду или позже.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Также правительство продлило адаптивный карантин в стране до 31 августа 2020 года.