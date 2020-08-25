Персональные санкции Евросоюза в отношении Беларуси могут быть утверждены на следующей неделе. И на сегодня точно неизвестно, войдет ли в список лиц, к которым будут применены ограничительные меры, президент республики Александр Лукашенко.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал он.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС заявил о начале разработки санкций против белорусских властей из-за их действий в ходе выборов президента и начавшихся после них протестов в стране.

Также мы писали о том, что из-за Греции санкции Евросоюза против Беларуси оказались под угрозой.