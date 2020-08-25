В Беларуси продолжается острый политический кризис, вызванный массовыми протестами оппозиции, которая не признает победу Александра Лукашенко на выборах президента страны. После того, как оппозиция сформировала свой Координационный совет и заявила о необходимости переговоров по передаче власти, у Александра Лукашенко нанесли ответный удар.

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что создание Координационного совета оппозиции неконституционно.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным", - заявил Петр Миклашевич, как передает БелТА.

Председатель КС Беларуси отметил так же, что все граждане страны, органы государственной власти обязаны руководствоваться конституционными положениями и выполнять их требования.

"Белорусский народ является единственным источником государственной власти и правомочен в формах и пределах, определенных Конституцией, принимать участие в формировании государственной власти. На прошедших выборах 9 августа белорусский народ выразил свое волеизъявление и избрал президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Демократичность и легитимность выборов президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе. Граждане являются активными участниками конституционных правоотношений, носителями конституционных прав и свобод. Однако они должны руководствоваться соответственно положениями Конституции, реализуя свои конституционные права и свободы.

На конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе. Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд", - добавил Петр Миклашевич.

Ранее "Страна" сообщала, что в штабе Тихановской объявили цели создания Координационного совета.