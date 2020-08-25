Во вторник, 25 августа, в Киеве и пригороде прошел сильный ливень. В столице из-за дождя затоплены улицы, а в Ирпене, который находится в 30 км от столицы, вода стоит в переходах.

Соответствующие видеоролики и фото появились сегодня в соцсетях.

На видео, который публикует "Типичный Киев" на своей странице в Facebook видно, как вода стоит по щиколотку, а то и выше в некоторых местах и по колено. Колеса машин также полностью в воде.

Как сообщает Telegram-канал "Соломенский район. Киев", в столице посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.

Наташа Ирпенская в Facebook выложила видео, на которых видно, что в Ирпене Киевской области в результате непогоды подтопленными оказались несколько улиц.

Некоторые подземные переходы вовсе затопило. Передвигаться по ним можно разве что по пояс в воде.

Напомним, сегодня киевлян предупредили о мощных ливнях в течение дня. В столице объявлен желтый уровень опасности из-за накрывшего столицу грозового фронта.

Ранее мы показывали, как ливень в Луцке повалил деревья и затопил улицы.