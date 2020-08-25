Во вторник, 25 августа, во время голосования за ратификацию меморандума о кредите от Евросоюза на 1,2 млрд евро фракция "Евросолидарность" (лидер - экс-президент Украины Петр Порошенко) в Верховной Раде дала всего один голос "за". При этом в ходе выступлений с трибуны представители политсилы заявляли о необходимости поддержать документ.

"Я надеюсь, что все в этом зале, за исключением разве что "группы дефолта имени Коломойского", осознают понимание макрофинансовой помощи. Это критически важно… Это позитивный сигнал для инвесторов, что стране все-таки можно доверять, это выход на внешний рынок займов. Поэтому они нам ставят условия, а не для того, чтобы Сорос заработал деньги. Если бы не требования ЕС, не было бы структурных реформ, не было антиколомойского закона. Если власть только имитирует европейскую интеграцию, то хотя бы выполнение этих требований будет способствовать..." - заявляла нардеп от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

При этом в ходе голосования Климпуш-Цинцадзе нажала кнопку "воздержаться". Среди нардепов от "Евросолидарности" "за" голосовал только Мустафа Джемилев.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко и новый руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко подписали меморандум с ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро в конце июля.

Мы писали о том, что, в соответствии с документом, Украина получает кредит на 15 лет под низкие проценты (0,125% годовых). Однако страна должна выполнить ряд требований касаемо зарплат членов набсоветов госкомпаний, рынок газа для населения, медицинские закупки.