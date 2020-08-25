В Кремле считают некорректной версию врачей немецкой клиники "Шарите" о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

Об этом на брифинге во вторник, 25 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", - заявил он.

По его словам, "сама медицинская аналитика абсолютно совпадает у наших и у немецких докторов, но выводы разнятся".

"Может быть, у немцев есть какие-то данные. В этой связи наши врачи готовы предоставить образцы первых анализов, предложить немецким коллегам обмениваться биологическими материалами", - заверил пресс-секретарь.

В Кремле не видят ничего нового в заявлении берлинской клиники "Шарите" о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Навального.

"Здесь не должно быть места шумливым и пустым заявлениям. Здесь нужно спокойно анализировать написанное, - сказал Песков. - Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами и спросили, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному".

"Дело в том, что факт пониженного содержания холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске", - напомнил пресс-секретарь и добавил, что атропин, который немцы выбрали для лечения, начали вводить Навальному в первый час его пребывания в реанимации.

"Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам: возможно при приеме и использовании медикаментов, различных лекарств. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы, - продолжил Песков. - Здесь очень важно выяснить, что стало причиной понижения холинэстеразы. Эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявлений немецких коллеги и наших докторов. Вещества нет, к сожалению, его не удается установить, анализы его не показывают".

"Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого варианта. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии", - продолжил Песков.

Также журналисты напомнили Пескову, что сторонники Навального возлагают на Кремль и лично на Владимира Путина ответственность за отравление политика.

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой", - ответил пресс-секретарь президента и назвал такие обвинения "пустым шумом". "Серьезно мы к этому относиться не намерены", - добавил он.

По словам Пескова, состояние Навального Путин затрагивал в ходе беседы с президентом Финляндии Саули Ниинистё, однако поручений обеспечить его вывоз на лечение за границу российский президент не давал.

"Эта тема затрагивалась. Она не обсуждалась, она затрагивалась. Это не тема для переговоров, но действительно это упоминалось, - сказал Песков. - А какие он должен был дать поручения? Врачам лечить пациента? Врачам согласиться на его перевозку? Нет, не давал, для его не нужны поручения президента".

Он напомнил, что российские врачи боролись за жизнь Навального, "возможно, спасли эту жизнь", а другие органы госвласти "максимально оперативно решили все вопросы с оформлением документов, в виде исключения, причем, учитывая сложную ситуацию и пожелание супруги как можно вывести в Германию".

Также Песков заявил, что ему не известно о слежке за оппозиционером, о которой писали СМИ. В связи с этим он призвал "все-таки мудро относиться к заявлениям источников и все-таки ориентироваться на официальную информацию".

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

Отметим, что вчера в правительстве Германии также допустили, что российского оппозиционера могли отравить.

При этом брат Навального обвинил главного врача Омской БСМП №1 в тотальной лжи.