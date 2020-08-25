Предвыборная кампания Дональда Трампа проходит в необычайно сложных условиях. Серьезные удары по имиджу главы Белого дома наносят как ближайшие родственники, так и люди со стороны.

Известная американская порнозвезда Сторми Дэниелс выиграла очередной раунд в своей многолетней тяжбе с Дональдом Трампом. Высший суд Лос-Анджелеса принял решение, что президент должен оплатить расходы порнодивы на адвокатов в размере 44 100 долларов (около 1,2 млн гривен - Ред.).

Об этом передает USA Today.

"Да. Еще одна победа!", - кратко отреагировала на это Сторми Дэниелс в Twitter.





Напомним, Дэниелс написала книгу воспоминаний о своих секс-приключениях с Трампом, не обойдя таких интимных деталей как "лобковые волосы как у снежного человека" и "член, похожий на гриб".

Сторми Дэниелс даже прошла тест на полиграфе, чтобы доказать, что говорит правду о связи с Трампом. Роман у них якобы был в 2006 году, когда Мелания родила Дональду сына.